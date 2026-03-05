rincari di energia e gas piccole imprese a rischio

Gli aumenti dei prezzi di petrolio, gas ed energia elettrica sono stati causati dagli attacchi militari tra Stati Uniti, Israele e Iran. Questi eventi hanno portato a un rialzo immediato sui mercati energetici internazionali, influenzando le tariffe e i costi per le piccole imprese. La situazione si sta evolvendo rapidamente e continua a incidere sui prezzi delle risorse energetiche.

"Gli attacchi militari tra Stati Uniti, Israele e Iran stanno già producendo effetti sui mercati energetici internazionali, con un rapido aumento dei prezzi di petrolio, gas ed energia elettrica. Un incremento che rischia di scaricarsi in modo particolarmente pesante sulle piccole e medie imprese italiane, che già oggi pagano l’energia a costi più elevati rispetto ai principali Paesi europei". A dare l’allarme è anche Cna Macerata, che considera i rincari "in gran parte speculativi". Il presidente Simone Giglietti evidenzia come sul piano economico il prezzo del petrolio e del gas europeo sia salito in pochissimo tempo anche se, al momento, "non esiste una reale carenza di materia prima". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bocciato il decreto Energia: a rischio le piccole impreseIl decreto Energia atteso in Cdm viene bocciato dai mercati e dalle associazioni che temono una penalizzazione per piccole e micro imprese.

"Energia, è un salasso. Le piccole imprese sono allo stremo""Definire vitale il Decreto Energia, in questi giorni all’esame del Governo, non è azzardato.

L'allarme di Confindustria Lombardia: ”Con la crisi nel Golfo Persico a rischio 6 mld di export”

Guerra in Iran. Solo per gas ed energia rincari annui di 500 euro a famigliaLe tensioni internazionali tornano a scaricarsi sulle bollette di famiglie e lavoratori. L’impennata delle quotazioni del gas sui mercati europei, con aumenti vicini al 40% e valori che sfiorano i 60 ... rainews.it

Le incertezze delle imprese, fra rincari di energia e materie primeL'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, i missili e i droni di Teheran nei Paesi del Golfo e sullo Stato ebraico. Fra le imprese artigiane domina un clima di incertezza, mentre preoccupano i cost ... rainews.it

La guerra in Iran fa salire i prezzi dell’energia. Per le bollette del gas l’Italia non ha di che preoccuparsi perché ne ha già messo da parte parecchio, ha detto oggi il ministro delle Imprese Urso Su quelle dell’elettricità, invece, arriveranno dei rincari: https://fanp - facebook.com facebook

I rincari rischiano di colpire duramente in bolletta: +349 euro annui sul #gas e +114,00 su #energia elettrica. Il #Governo intervenga per tutelare cittadini e intero sistema economico. I cittadini non possono pagare gli effetti di #conflitti fuori dal diritto internazion x.com