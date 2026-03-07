Rincari di gasolio ed energia Confagricoltura | Imprese agricole in forte difficoltà

Le imprese agricole stanno affrontando crescenti difficoltà a causa dell’aumento dei costi di gasolio ed energia, segnato dai primi segnali di rialzo dei prezzi. Secondo Confagricoltura, i rincari sono cominciati con l’apertura del conflitto in Medio Oriente e potrebbero influenzare i consumi, con effetti che si faranno sentire già nei prossimi mesi.

L'associazione piacentina: «Effetto guerra sui campi: prezzi dei fertilizzanti su del 30%, a rischio la competitività delle imprese» «I primi segnali di aumento dei costi energetici dall'apertura del conflitto in Medio Oriente sono già palesi e potranno avere conseguenze in termini inflattivi sui consumi. Sul portafoglio delle famiglie i carburanti incidono per il 4%, l'energia per il 9,8%. Il carrello della spesa per il 20%. Nel settore primario, già oggi si registra una situazione di instabilità che, per vari motivi, sta interessando diversi comparti, e che ora si somma a significativi incrementi di prezzo per i fertilizzanti (urea) e i carburanti, aumentati rapidissimamente negli ultimi giorni».

Confagricoltura Piacenza: confronto diretto e aggiornamenti operativi per le imprese agricoleSi è concluso venerdì 27 febbraio, con la tappa di Monticelli d’Ongina, il ciclo 2026 degli incontri territoriali di Confagricoltura Piacenza.

Agricoltura in difficoltà in Abruzzo con gasolio a 1,20 euro, rincari energetici e forniture a rilentoIl gasolio agricolo agevolato vola a quota 1,20 euro al litro e in Abruzzo cresce la preoccupazione per i ritardi e le difficoltà di...

Asti Agricoltura sui rincari di gasolio ed energia: Le nostre imprese sono in forte difficoltàIn seguito allo scoppio delle ostilità in Medio Oriente, si stanno già riscontrando le prime conseguenze anche dal punto di vista economico. Nel settore ... atnews.it

Guerra e rincari, volano i prezzi della benzina: le regioni più colpite e il rischio speculazionePrezzi benzina e diesel in forte rialzo: controlli rafforzati e rischio speculazione lungo tutta la filiera, con picchi di costo in alcune regioni. Ecco tutti i dettagli. notizie.it

Le stime sono dell'Ufficio studi della Cgia di Mestre. I rincari in media saranno del 13,5% rispetto al 2025. In conseguenza del conflito in Medio Oriente, i prezzi del gas comporteranno una spesa di 7,2 miliardi di euro in più per l'elettricità e di 2,5 miliardi in pi - facebook.com facebook

