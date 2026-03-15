Octopus Energia ha annunciato l’adozione di una tariffa bloccata di dodici mesi per luce e gas. La nuova offerta prevede un costo di 0,094 euro per kilowattora di energia elettrica e di 0,375 euro per metro cubo di gas naturale. La modifica riguarda tutte le utenze domestiche che sceglieranno questa modalità di fornitura.

La gestione delle spese domestiche sta per cambiare radicalmente con l’introduzione di una tariffa bloccata per dodici mesi da parte di Octopus Energia. L’offerta fissa stabilizza il costo dell’energia elettrica a 0,094 euro al chilowattora e del gas a 0,375 euro allo standard metro cubo, eliminando le fluttuazioni del mercato. Questa iniziativa mira a fornire certezza economica ai consumatori italiani, permettendo una pianificazione finanziaria mensile priva di imprevisti legati alla volatilità dei prezzi. L’attivazione del servizio avviene interamente in modalità digitale, senza necessità di tecnici o interruzioni della fornitura esistente. Il passaggio gestore viene gestito autonomamente dall’azienda, rimuovendo la burocrazia tipica dei contratti energetici tradizionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Energia bloccata: luce a 0,094€ e gas a 0,375€ per 12 mesi

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