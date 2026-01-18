Bologna Italiano nel post gara | Nel secondo tempo c’è stata una reazione ma il primo è stato negativo Commisso? Ho i brividi

Il Bologna torna a perdere al Dall’Ara, sconfitto 2-1 dalla Fiorentina. Dopo un primo tempo negativo, la squadra ha reagito nella ripresa, ma non è bastato. Le parole di Italiano evidenziano le difficoltà della squadra, sottolineando l’importanza di una fase iniziale più incisiva. Questa prestazione si inserisce in un momento di tensione e sfide per il Bologna, che cerca di ritrovare continuità e fiducia nel campionato.

Al termine di Como-Milan, Allegri ha commentato la partita, sottolineando l'importanza di Maignan nel primo tempo e descrivendo il secondo come un’altra sfida. Ha anche spiegato la scelta di Leao come rigorista, evidenziando le decisioni prese durante la partita. Queste considerazioni forniscono un quadro chiaro sull’andamento della gara e sulle strategie adottate dai rossoneri.

