Elly Schlein a Sutri per ricordare Sassoli | Meloni propone il Nobel a Trump L' Italia non deve cadere così in basso
Questa mattina, nel palazzo Doebbing di Sutri, si è tenuta una conferenza in ricordo di David Sassoli, ex presidente del Parlamento Europeo. Elly Schlein ha partecipato sottolineando l’importanza di mantenere un dibattito politico responsabile, criticando le recenti proposte di premi internazionali avanzate da alcuni esponenti politici italiani. L’evento ha rappresentato un momento di riflessione sulla memoria e sui valori fondamentali della democrazia.
Questa mattina, nella suggestiva cornice del palazzo Doebbing, si è svolta una conferenza in ricordo a David Sassoli, il giornalista ed ex presidente del Parlamento Europeo scomparso nel 2022. Sassoli è da sempre stato legato alla Tuscia e in particolare a Sutri, dov'è attualmente sepolto.
Schlein contro Meloni: “Vuole dare il Nobel per la pace a Trump, l’Italia pagherà caro la dipendenza dagli Usa”Il dibattito tra Schlein e Meloni si focalizza sulle dichiarazioni della premier riguardo a un possibile Nobel per la pace a Donald Trump.
Usa: Schlein, 'proporre Nobel pace a Trump con quello che fa Ice ci fa scivolare in basso'La proposta della premier di assegnare il Premio Nobel per la pace a Donald Trump ha suscitato molte reazioni.
Mo: Schlein, 'no a grande Paese come Italia in Board of peace, per fortuna c'è Costituzione' Sutri (Vt), 24 gen. (Adnkronos) - Trump ha detto che Meloni vuole disperatamente entrare a far parte di questo Board of peace che, ricordiamolo, è un altro tentativo di delegittimare le Nazioni unite
PD: domani Schlein a Sutri per giornata in memoria Sassoli La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, parteciperà domani, sabato 24 gennaio, all'iniziativa promossa dal Circolo PD di Sutri
