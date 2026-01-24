Elly Schlein a Sutri per ricordare Sassoli | Meloni propone il Nobel a Trump L' Italia non deve cadere così in basso

Questa mattina, nel palazzo Doebbing di Sutri, si è tenuta una conferenza in ricordo di David Sassoli, ex presidente del Parlamento Europeo. Elly Schlein ha partecipato sottolineando l’importanza di mantenere un dibattito politico responsabile, criticando le recenti proposte di premi internazionali avanzate da alcuni esponenti politici italiani. L’evento ha rappresentato un momento di riflessione sulla memoria e sui valori fondamentali della democrazia.

