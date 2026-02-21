VIDEO Referendum sulla giustizia Elly Schlein a Perugia per il No alla riforma

Elly Schlein ha visitato Perugia per sostenere il “No” alla riforma sulla separazione delle carriere in magistratura. La leader del Partito Democratico ha incontrato attivisti e cittadini, spiegando i rischi di un cambiamento che potrebbe indebolire l’indipendenza dei giudici. Durante l’iniziativa, ha sottolineato l’importanza di mantenere un sistema giudiziario trasparente e imparziale. La visita si inserisce in una campagna più ampia contro la modifica proposta dal governo.

Elly Schlein, segretaria del Partito democratico a Perugia per la campagna del “No” al referendum sulla separazione delle carriere in magistratura. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Referendum Giustizia, Elly Schlein a Bari: "La riforma serve a Governo che si sente sopra le leggi"Elly Schlein è intervenuta a Bari per criticare la riforma della Giustizia, accusando il Governo di volerla usare per affermare il proprio potere sopra le leggi. Referendum giustizia, Elly Schlein al Teatro Pavone per il "No"Elly Schlein, leader del Partito Democratico, ha scelto Perugia per sostenere il No al referendum sulla giustizia. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Referendum giustizia, il Pd posta un video per il no con gli atleti olimpici. Rimosso dopo le proteste degli azzurri; Referendum Giustizia, spot Pd con immagini curling rimosso dopo le polemiche; Referendum giustizia, Veltroni: La Costituzione si cambia insieme, per questo voterò No; Giovanni Storti dice no al referendum sulla giustizia con un video ironico. Referendum, scontro Guida Bardi-Bersani: I fatti smentiscono la tua tesi, con un PM poliziotto andranno in galera gli sfigatiScontro tra Guida Bardi e Bersani sul referendum giustizia: I fatti smentiscono la tua tesi, ma gli innocenti devono essere tutelati. la7.it Padova, iniziativa dell'Udc per il Sì al referendum sulla GiustiziaIl segretario nazionale, Antonio De Poli, invita ad abbassare i toni e riassume le proprie ragioni in un decalogo ... rainews.it Elly Schlein. . Vota NO per difendere la Costituzione. In diretta da Perugia - facebook.com facebook Elly #Schlein: La Corte Suprema ieri negli Stati Uniti, applicando la Costituzione, ha ricordato che ogni potere incontra un limite. Siamo curiosi di sapere se #Meloni farà un altro video per attaccare i giudici e difendere il suo amico presidente #Trump, oppure s x.com