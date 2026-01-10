Cade dalla moto da cross mentre è in pista col padre | grave ragazzina 14enne a Isola Vicentina

Da fanpage.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Isola Vicentina, una ragazzina di 14 anni è rimasta gravemente ferita in seguito a una caduta in pista durante un allenamento di motocross con il padre. La giovane, che si trovava in sella alla moto, ha riportato un trauma dorsale ed è ora sotto osservazione. L’incidente evidenzia i rischi legati a questa disciplina sportiva e l’importanza delle misure di sicurezza.

Grave incidente a Isola Vicentina: la giovanissima è caduta durante un allenamento in pista motocross riportando un trauma dorsale. Trasportata in codice rosso al San Bortolo di Vicenza, è ricoverata in terapia intensiva pediatrica. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Cade dalla moto in gara. Gravissimo a 15 anni. Paura nel circuito di cross

Leggi anche: Cade da alcuni metri, grave un 14enne a Bellosguardo

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Cade in una scarpata con la moto da cross: 32enne recuperato dal Soccorso alpino; Cade per 15 metri nella scarpata. Motociclista finisce in ospedale; Incidente sul Monte Zovo: motociclista cade per 15 metri in un dirupo; Incidente in motocross sul monte Zovo, biker scivola dal sentiero e precipita per 15 metri nella scarpata: il 32enne è ferito.

cade moto cross mentreCade dalla moto mentre va alla benedizione di Oropa - Il presidente del Vespa Club di Vercelli ricoverato in gravi condizioni a Ponderano Cade dalla moto mentre va alla benedizione di Oropa ... laprovinciadibiella.it

Cade dalla moto mentre fugge dalla polizia, morto 21enne: il giovane non aveva la patente - Un giovane a bordo di una moto ha cambiato direzione non appena ha notato la pattuglia della polizia. leggo.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.