Cade dalla moto da cross mentre è in pista col padre | grave ragazzina 14enne a Isola Vicentina

A Isola Vicentina, una ragazzina di 14 anni è rimasta gravemente ferita in seguito a una caduta in pista durante un allenamento di motocross con il padre. La giovane, che si trovava in sella alla moto, ha riportato un trauma dorsale ed è ora sotto osservazione. L’incidente evidenzia i rischi legati a questa disciplina sportiva e l’importanza delle misure di sicurezza.

Grave incidente a Isola Vicentina: la giovanissima è caduta durante un allenamento in pista motocross riportando un trauma dorsale. Trasportata in codice rosso al San Bortolo di Vicenza, è ricoverata in terapia intensiva pediatrica.

