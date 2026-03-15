Elio Core ha scritto al commissario chiedendo interventi sulla viabilità in vista della prossima stagione turistica. La città si prepara ad accogliere un grande numero di visitatori e si evidenziano criticità nelle strade e nei trasporti pubblici. La lettera sottolinea la necessità di interventi immediati per migliorare le condizioni di traffico e facilitare gli spostamenti.

La stagione turistica è alle porte, ma la città è pronta ad ospitare le migliaia di visitatori che ogni anno si riversano in riviera? Se la prossima primavera sarà dominata dalla campagna elettorale per la chiamata alle urne di fine maggio, è altrettanto vero che nel frattempo San Benedetto debba essere curata: il 2026, sia quel che sia, è un anno come tutti gli altri, e per questo non è accettabile trascurare le esigenze quotidiane della città. Esigenze che sono state esternate in una lettera inviata da Elio Core al commissario prefettizio. Nella missiva il presidente del comitato di quartiere riporta, appunto, le priorità della zona sud.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elio Core scrive al commissario: "Servono interventi sulla viabilità"

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