Crema il sindaco scrive a Piantedosi | Servono più agenti e un nuovo commissario

Il sindaco di Crema, Fabio Bergamaschi, ha scritto al ministro dell’Interno Piantedosi per richiedere un aumento del personale nel commissariato locale e la nomina di un nuovo commissario. La lettera sottolinea l’importanza di rafforzare l’organico e di avviare un progetto per una sede più adeguata alle attuali necessità operative, al fine di migliorare la sicurezza nel territorio.

Crema (Cremona) – Una richiesta ufficiale al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. L’ha inviata il sindaco Fabio Bergamaschi per sollecitare il rafforzamento dell’organico del commissariato di Crema e l’avvio di un percorso per la realizzazione di una nuova sede del commissariato, più adeguata alle attuali esigenze operative. “La sicurezza – dichiara il sindaco Fabio Bergamaschi – passa da una pluralità di attenzioni e di fattori. C’è una dimensione sociale ed educativa, soprattutto rispetto ai fenomeni di microcriminalità, in particolare giovanile, ma c’è anche un tema fondamentale che riguarda il presidio del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crema, il sindaco scrive a Piantedosi: “Servono più agenti e un nuovo commissario” Leggi anche: Parco dell'Etna, il Cai scrive al nuovo presidente: "Personale dimezzato, servono più risorse" Leggi anche: Fiuggi, allarme sicurezza e furti. Il sindaco scrive al Prefetto. "Servono rinforzi urgenti, organico ormai carente" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Crema. Il sindaco Fabio Bergamaschi scrive a Piantedosi: ‘‘Più agenti e nuovo commissariato; 'Più sicurezza a Crema, intervenga l'esercito'. Minacce in centro a Mantova con la pistola, il sindaco Palazzi scrive a Piantedosi - Dopo il grave episodio di sabato notte, in cui un 26enne marocchino armato di pistola ha seminato il panico in centro città, tra minacce e ... vocedimantova.it

Incendiata l'auto del sindaco di Oria: è allarme. Arriva Piantedosi - 30 le fiamme hanno avvolto la Volkswagen Tiguan di Cosimo Ferretti, da maggio del 2023 alla guida del comune in ... quotidianodipuglia.it

Crema. Il sindaco Fabio Bergamaschi scrive al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi chiedendo ‘più agenti di polizia e un contributo a fondo perduto per realizzare un nuovo commissariato'’ x.com

Il 2026 dovrebbe essere l’anno della riqualificazione del ponte di via Cadorna, a Crema. Ma il sindaco di Crema, Fabio Bergamaschi, in un’intervista rilasciata al direttore della nostra emittente, Simone Arrighi, ha detto di valutare se ci siano le condizioni per fa - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.