Crema il sindaco scrive a Piantedosi | Servono più agenti e un nuovo commissario

Da ilgiorno.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Crema, Fabio Bergamaschi, ha scritto al ministro dell’Interno Piantedosi per richiedere un aumento del personale nel commissariato locale e la nomina di un nuovo commissario. La lettera sottolinea l’importanza di rafforzare l’organico e di avviare un progetto per una sede più adeguata alle attuali necessità operative, al fine di migliorare la sicurezza nel territorio.

Crema (Cremona) – Una richiesta ufficiale al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. L’ha inviata il sindaco Fabio Bergamaschi per sollecitare il rafforzamento dell’organico del commissariato di Crema e l’avvio di un percorso per la realizzazione di una nuova sede del commissariato, più adeguata alle attuali esigenze operative. “La sicurezza – dichiara il sindaco Fabio Bergamaschi – passa da una pluralità di attenzioni e di fattori. C’è una dimensione sociale ed educativa, soprattutto rispetto ai fenomeni di microcriminalità, in particolare giovanile, ma c’è anche un tema fondamentale che riguarda il presidio del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

crema il sindaco scrive a piantedosi servono pi249 agenti e un nuovo commissario

© Ilgiorno.it - Crema, il sindaco scrive a Piantedosi: “Servono più agenti e un nuovo commissario”

Leggi anche: Parco dell'Etna, il Cai scrive al nuovo presidente: "Personale dimezzato, servono più risorse"

Leggi anche: Fiuggi, allarme sicurezza e furti. Il sindaco scrive al Prefetto. "Servono rinforzi urgenti, organico ormai carente"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Crema. Il sindaco Fabio Bergamaschi scrive a Piantedosi: ‘‘Più agenti e nuovo commissariato; 'Più sicurezza a Crema, intervenga l'esercito'.

crema sindaco scrive piantedosiMinacce in centro a Mantova con la pistola, il sindaco Palazzi scrive a Piantedosi -  Dopo il grave episodio di sabato notte, in cui un 26enne marocchino armato di pistola ha seminato il panico in centro città, tra minacce e ... vocedimantova.it

Incendiata l'auto del sindaco di Oria: è allarme. Arriva Piantedosi - 30 le fiamme hanno avvolto la Volkswagen Tiguan di Cosimo Ferretti, da maggio del 2023 alla guida del comune in ... quotidianodipuglia.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.