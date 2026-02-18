Gli iscritti del Pd scelgono il candidato sindaco Ceccarelli o Vaccari? Nome per nome chi sta con chi

L’assemblea comunale del Pd si è conclusa tardi lunedì sera, con quasi 100 iscritti presenti, tra cui tutti i membri di diritto. La riunione si è svolta nella sala Michelangelo dell’Hotel Minerva, dove i partecipanti hanno discusso intensamente sui candidati sindaco. Tra i nomi in corsa, Ceccarelli e Vaccari, si sono confrontati su chi rappresenterà il partito alle prossime amministrative. La discussione si è concentrata sulle rispettive proposte e sui sostegni interni, creando un dibattito acceso tra gli iscritti.

