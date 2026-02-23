Elezioni provinciali pressing del cenotrodestra a buon fine Marchionna dice sì e sfida Pomes Pd

Il centrodestra ha convinto Pino Marchionna a candidarsi, dopo ore di pressing intenso. La decisione arriva in un momento di grande tensione politica, con il partito che spinge per rafforzare la propria posizione nelle prossime elezioni provinciali. Marchionna ha deciso di accettare la sfida, superando le esitazioni iniziali. La sua scelta potrebbe influenzare gli equilibri locali e modificare gli assetti politici in vista delle consultazioni imminenti.

Il pressing su Pino Marchionna è andato avanti per ore. E con ogni probabilità continuerà fin quando questa mattina non scioglierà la riserva definitiva. Il primo cittadino di Brindisi avrebbe però deciso di scendere in campo: sarà lui il candidato del centrodestra alle prossime elezioni della Provincia di Brindisi fissate per il prossimo 15 marzo. Intorno alla sua candidatura si sono ritrovati Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia. E non è escluso che il progetto che sta nascendo per queste elezioni possa vedere anche il coinvolgimento di rappresentanti legati al centrosinistra, come l’ex sindaco di Ostuni, Domenico Tanzarella. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Elezioni provinciali, caos nel centrodestra: si prova a convincere Marchionna mentre i socialisti attaccano Pomes

Elezioni provinciali: il centrosinistra riflette su Zaccaria, Pomes e Barletta mentre Marchionna pronto a rinunciare

