Il Rassemblement National ha trovato un’occasione nel dibattito sull’omicidio di Quentin Deranque

Il Rassemblement National sfrutta il caso Quentin Deranque per attaccare La France insoumise, coinvolta nell’omicidio. Il partito di estrema destra accusa il movimento di aver favorito un clima di violenza, puntando il dito contro alcuni esponenti di estrema sinistra. La polemica rimbalza sui social e nelle piazze, con manifestazioni di protesta e interventi politici. Il dibattito pubblico si accende sulla responsabilità delle parti coinvolte nel contesto delle tensioni politiche attuali in Francia. La questione rimane al centro dell’attenzione pubblica.

Il partito di estrema destra sta attaccando La France insoumise, di estrema sinistra e coinvolta nel caso, per provare a normalizzarsi Mercoledì Jordan Bardella, leader di RN insieme a Marine Le Pen, ha tenuto una conferenza stampa in cui ha parlato dell’estrema sinistra come di un «pericolo democratico» per la Francia, e ha chiesto che La France insoumise venga «allontanata dalle istituzioni». Sono accuse e richieste che fino a pochi anni fa venivano riferite al Rassemblement National, e sono il motivo per cui finora tutte le altre forze politiche si sono rifiutate di allearsi con il partito. Ora RN vorrebbe spostare questa retorica e le sue conseguenze sulla France insoumise, che al contrario alle ultime elezioni è stata coinvolta in un’alleanza parlamentare dell’area della sinistra e del centrosinistra. 🔗 Leggi su Ilpost.it

