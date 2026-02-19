Il Rassemblement National ha trovato un’occasione nel dibattito sull’omicidio di Quentin Deranque
Il Rassemblement National sfrutta il caso Quentin Deranque per attaccare La France insoumise, coinvolta nell’omicidio. Il partito di estrema destra accusa il movimento di aver favorito un clima di violenza, puntando il dito contro alcuni esponenti di estrema sinistra. La polemica rimbalza sui social e nelle piazze, con manifestazioni di protesta e interventi politici. Il dibattito pubblico si accende sulla responsabilità delle parti coinvolte nel contesto delle tensioni politiche attuali in Francia. La questione rimane al centro dell’attenzione pubblica.
Il partito di estrema destra sta attaccando La France insoumise, di estrema sinistra e coinvolta nel caso, per provare a normalizzarsi Mercoledì Jordan Bardella, leader di RN insieme a Marine Le Pen, ha tenuto una conferenza stampa in cui ha parlato dell’estrema sinistra come di un «pericolo democratico» per la Francia, e ha chiesto che La France insoumise venga «allontanata dalle istituzioni». Sono accuse e richieste che fino a pochi anni fa venivano riferite al Rassemblement National, e sono il motivo per cui finora tutte le altre forze politiche si sono rifiutate di allearsi con il partito. Ora RN vorrebbe spostare questa retorica e le sue conseguenze sulla France insoumise, che al contrario alle ultime elezioni è stata coinvolta in un’alleanza parlamentare dell’area della sinistra e del centrosinistra. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Il Rassemblement national propone la riapertura delle case chiuse: prosegue il dibattito francese sulla prostituzioneIl dibattito sulla prostituzione in Francia si riaccende con la proposta del Rassemblement National di riaprire le case chiuse, affidando la gestione alle prostitute attraverso cooperative.
Francia, non ancora identificati gli autori dell’omicidio di Quentin DeranqueA Lione, il 16 febbraio, il procuratore Thierry Dran ha annunciato che gli autori dell’aggressione mortale a Quentin Deranque, militante nazionalista, sono ancora sconosciuti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Francia, l'estrema destra vuole riaprire i bordelli sotto forma di cooperative autogestiteIl deputato del Rassemblement national Jean-Philippe Tanguy ha detto che la sua proposta di legge permetterebbe alle lavoratrici del sesso in Francia di essere imperatrici nel loro regno In Francia ... it.euronews.com
Rassemblement NationalL'attaccante dell'Inter e della nazionale francese ha lanciato un appello a tutti gli elettori francesi per recarsi alle urne nelle prossime elezioni legislative anticipate durante la conferenza ... ilgiornale.it
"Il Rassemblement National punta a dividere il popolo: per questo motivo, è e sarà sempre un nemico del nostro gruppo e dei nostri spalti". Con queste parole i Red Kaos 1994, il principale gruppo ultras del Grenoble, hanno condannato in un comunicato pub facebook
"Il Rassemblement National vuole dividere il popolo: per questo, è e sarà sempre un nostro nemico." Con queste parole, i Red Kaos 1994 del Grenoble si sono distanziati da Valentin Gabriac, ex componente del gruppo che si è candidato con l'estrema de x.com