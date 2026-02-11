Genova e il termovalorizzatore | Amiu si tira indietro a rischio ruolo e investimenti per la città

Genova si ferma sul progetto del termovalorizzatore. Amiu ha deciso di non partecipare all’avviso della Regione Liguria, lasciando temporaneamente in stand-by la realizzazione dell’impianto. La scelta potrebbe mettere a rischio i piani della città e gli investimenti previsti. La decisione è stata comunicata durante il consiglio comunale di ieri.

Genova rinuncia, almeno per il momento, alla partita del termovalorizzatore. Amiu, la municipalizzata genovese, non parteciperà all'avviso esplorativo lanciato dalla Regione Liguria per la realizzazione e la gestione di un nuovo impianto di trattamento dei rifiuti, una decisione confermata ufficialmente durante il consiglio comunale del 10 febbraio 2026. La mancata partecipazione solleva preoccupazioni sull'impatto economico e industriale dell'azienda, e sulla capacità della città di Genova di rappresentare i propri interessi in una questione cruciale come quella dello smaltimento dei rifiuti. La decisione di Amiu è stata discussa nell'ambito di un ordine del giorno presentato dal consigliere di opposizione Pietro Piciocchi, che chiedeva all'amministrazione comunale di assicurare la partecipazione sia del Comune che della stessa Amiu all'avviso regionale.

