Polo Tecnologico Lucchese Parte la gara per il terzo edificio

È stata avviata la procedura di gara per la realizzazione del terzo edificio al Polo Tecnologico Lucchese, con un investimento di 1,3 milioni di euro destinato alla progettazione. L’intervento mira a rafforzare le strutture dedicate alla ricerca e all’innovazione, contribuendo allo sviluppo del polo e alle opportunità per le aziende e i ricercatori locali. La selezione dei professionisti avverrà nei prossimi mesi, in conformità con le procedure amministrative previste.

Parte la gara per il terzo edificio al Polo Tecnologico Lucchese: 1,3 milioni di euro per la progettazione. E' stata aperta la procedura per i servizi di progettazione del fabbricato che completerà il complesso di edifici nei 30.000 mq del campus del Polo Tecnologico Lucchese. Fondazione Lucca In-Tec, fondazione di partecipazione promossa da Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, annuncia l'apertura della procedura per l'affidamento del servizio di progettazione di un nuovo edificio nel campus del Polo Tecnologico Lucchese. L'investimento, al momento finanziato dalla Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest per 9 milioni di euro e dalla Regione Toscana per 3 milioni di euro, completerà il Polo tecnologico – ormai saturo – e sarà un hub di innovazione capace di attrarre ricerca e innovazione a Lucca.

