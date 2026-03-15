Elezioni comunali Maraio Psi | Il campo largo dipende da Pd e M5S Aderisce Cammarota

Durante le elezioni comunali, un rappresentante del Psi ha affermato che il campo largo dipende dal Pd e dal M5S. Ha inoltre annunciato l’adesione di Cammarota e ha spiegato che i socialisti vogliono creare un’alleanza tra i partiti del centrosinistra, con simboli e storie diverse tra loro, per opporsi alla destra e coinvolgere le migliori esperienze civiche.

Cammarota ha spiegato i motivi della sua adesione ad Avanti-Psi: “Aderiamo ad un partito giovane, libero, aperto che ha scelto con il progetto Avanti di federare movimenti civici e sul territorio come quello de La Nostra Libertà, che da 20 anni tutti sanno che opera nella nostra città, ha sede fronte strada e da 10 anni è gruppo consiliare autonomo al Comune. Non abbiamo mai criticato le persone e nemmeno siamo stati nella logica delle ideologie politiche. Siamo sempre stati sui problemi. E quando sono state fatte cose buone non abbiamo avuto problemi a dirlo, quando invece non abbiamo condiviso abbiamo spiegato il perché e come avremmo fatto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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