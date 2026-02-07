Elezioni a Salerno il campo largo si riunisce senza Pd e Psi | Li aspettiamo

A Salerno si muove il fronte della coalizione di centrosinistra. Il “campo largo” si è riunito senza i rappresentanti di Pd e Psi, che sono ancora in forse. Gli organizzatori dicono che li aspettano, ma intanto si preparano a lanciare un’alternativa alla corsa di Vincenzo De Luca. La lista si sta componendo, anche se ancora manca qualche pezzo importante.

Un'alternativa di centrosinistra alla discesa in campo imminente di Vincenzo De Luca. Il "campo largo" a Salerno inizia a prendere forma e attende Pd e Psi. Dopo le dimissioni del sindaco Vincenzo Napoli e l'arrivo del commissario al Comune la campagna elettorale è pronta a entrare nel vivo.

