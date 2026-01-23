Arrivano fondi per 995 mila euro dal ministero per la pista ciclabile di Presicce-Acquarica

Il Comune di Presicce-Acquarica ha ottenuto un finanziamento di 995 mila euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, destinato alla realizzazione di una nuova pista ciclabile di oltre 3 chilometri. Questa iniziativa fa parte della pianificazione della mobilità sostenibile del territorio, contribuendo a promuovere la mobilità dolce e migliorare la qualità della vita locale.

Il percorso in questione collegherà la Masseria Celsorizzo al Convento di Santa Maria degli Angeli, unendo il parcheggio nei pressi della scuola elementare "De Amicis" al piazzale della chiesa e le opere dovranno essere completate entro il 31 dicembre dell'anno in corso. Il percorso fungerà da collegamento tra le due estremità del territorio comunale migliorando la viabilità sostenibile. "Come un filo che attraversa e tiene insieme tutto il Comune, connettendo le due estremità, il percorso darà vita a una piattaforma di mobilità dolce grazie al quale potersi spostare in totale sicurezza" commentano dal palazzo di città, "raggiungendo inoltre i plessi scolastici e mettendo in rete alcuni tra i più importanti siti di interesse storico culturale della nostra comunità.

