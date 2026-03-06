Gafforelli-Gandolfi per la Provincia è corsa tra gli ultimi due presidenti | cosa pensano di viabilità scuole montagna

Nella provincia di Bergamo, si apre una competizione tra gli ultimi due presidenti per definire le priorità su temi come viabilità, scuole e montagna. La corsa coinvolge le loro posizioni e proposte, mentre si attendono le future decisioni che influenzeranno il territorio. Entrambi i candidati si confrontano su questioni di interesse pubblico, senza ancora delineare un quadro definitivo.

Bergamo. Una sfida tra gli ultimi due presidenti della Provincia di Bergamo per stabilire chi, nel prossimo quadriennio, tirerà le fila in via Tasso: in rigoroso ordine alfabetico, Gianfranco Gafforelli da un lato, sindaco di Romano di Lombardia e già numero uno provinciale dal 2018 al 2021, e Pasquale Gandolfi dall’altro, presidente uscente nonché vertice nazionale dell’Unione Province d’Italia e sindaco di Treviolo. A sostegno della singola candidatura servivano almeno 442 firme e i numeri, al momento, pendono tutti dalla parte di Gafforelli, nome che ha riunito gli interessi del centrodestra unito: 630 le sottoscrizioni a suo favore, contro le 473 di Gandolfi, sostenuto dal centrosinistra. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Gandolfi: “Provincia tornata protagonista, messe a terra risorse per 1,1 miliardi. Viabilità, spopolamento e scuole: serve agire di sistema”Sul tavolo può giocarsi tanti successi, primo fra tutti la capacità di aver messo a terra un miliardo e 150 milioni di euro di risorse che sono state...

