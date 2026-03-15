Edo Soldo | Velinone di Striscia per 800 puntate Con l’incidente in mare ho pensato di morire

Edo Soldo, volto storico di Striscia la Notizia, ha recentemente commentato il suo percorso televisivo, che conta circa 800 puntate. In un’intervista, ha parlato anche di un incidente in mare che lo ha colpito profondamente, facendogli pensare di morire. Ha spiegato di aver iniziato la carriera con il calcio, sostenendo un provino col Milan, prima di dedicarsi alla modellazione del fisico e al body building.