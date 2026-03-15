Edo Soldo | Velinone di Striscia per 800 puntate Con l’incidente in mare ho pensato di morire
Edo Soldo, volto storico di Striscia la Notizia, ha recentemente commentato il suo percorso televisivo, che conta circa 800 puntate. In un’intervista, ha parlato anche di un incidente in mare che lo ha colpito profondamente, facendogli pensare di morire. Ha spiegato di aver iniziato la carriera con il calcio, sostenendo un provino col Milan, prima di dedicarsi alla modellazione del fisico e al body building.
Lo storico volto del programma di Antonio Ricci si racconta a Fanpage.it: “Cominciai con il calcio e feci un provino col Milan, ma a 22 anni mollai e iniziai ad interessarmi alla modellazione del fisico e al body building”. Sul tg satirico: “Dopo 38 anni è inutile continuare a spremere il limone”. Sul ritorno in tv: “Mi contattarono per L’Isola”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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