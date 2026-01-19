Incidente treni in Spagna il racconto choc dei testimoni | Siamo stati sbalzati in aria ho pensato di morire

Un incidente ferroviario si è verificato nei pressi di Adamuz, vicino a Cordoba, in Spagna, coinvolgendo due treni che sono deragliati. Testimoni raccontano di essere stati sbalzati dagli impatti e di aver vissuto momenti di grande paura. Rocìo Flores, tra le sopravvissute, ha descritto l’esperienza come un evento che le ha fatto pensare di non farcela. La tragedia è ancora oggetto di indagini e aggiornamenti.

Rocìo Flores, 30 anni, è una delle sopravvissute alla tragedia ferroviaria in Spagna. Due treni sono deragliati nei pressi della stazione di Adamuz, vicino Cordoba, provocando almeno dieci vittime confermate e un centinaio di feriti, dei quali 25 gravi. «È stato un caos totale. È stato terribile. Siamo stati sbalzati in aria. Grazie a Dio sto bene, ma c'erano molte persone in condizioni peggiori di me», racconta la donna che si trova in questo momento ricoverata a Cordova a El Pais. «Sono sotto osservazione a causa dei colpi alla testa e del vomito - dice ancora - Le mie costole non sono rotte, solo dislocate. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Un grave incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, Spagna, con un impatto che ha causato almeno 39 decessi. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, mentre i passeggeri sopravvissuti condividono le loro testimonianze, descrivendo l’impatto come un evento improvviso e traumatico. Questo episodio evidenzia le sfide legate alla sicurezza nel trasporto ferroviario e la necessità di approfondire le circostanze che hanno portato a questa tragedia.

