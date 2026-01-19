Incidente treni in Spagna il racconto choc dei testimoni | Siamo stati sbalzati in aria ho pensato di morire
Un incidente ferroviario si è verificato nei pressi di Adamuz, vicino a Cordoba, in Spagna, coinvolgendo due treni che sono deragliati. Testimoni raccontano di essere stati sbalzati dagli impatti e di aver vissuto momenti di grande paura. Rocìo Flores, tra le sopravvissute, ha descritto l’esperienza come un evento che le ha fatto pensare di non farcela. La tragedia è ancora oggetto di indagini e aggiornamenti.
Rocìo Flores, 30 anni, è una delle sopravvissute alla tragedia ferroviaria in Spagna. Due treni sono deragliati nei pressi della stazione di Adamuz, vicino Cordoba, provocando almeno dieci vittime confermate e un centinaio di feriti, dei quali 25 gravi. «È stato un caos totale. È stato terribile. Siamo stati sbalzati in aria. Grazie a Dio sto bene, ma c'erano molte persone in condizioni peggiori di me», racconta la donna che si trova in questo momento ricoverata a Cordova a El Pais. «Sono sotto osservazione a causa dei colpi alla testa e del vomito - dice ancora - Le mie costole non sono rotte, solo dislocate. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Scontro tra due treni in Spagna, le possibili cause e il racconto dei passeggeri sull'incidente in Andalusia
Un grave incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, Spagna, con un impatto che ha causato almeno 39 decessi. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, mentre i passeggeri sopravvissuti condividono le loro testimonianze, descrivendo l’impatto come un evento improvviso e traumatico. Questo episodio evidenzia le sfide legate alla sicurezza nel trasporto ferroviario e la necessità di approfondire le circostanze che hanno portato a questa tragedia.
Rocìo Flores, 30 anni, è una delle sopravvissute alla tragedia ferroviaria in Spagna.
Almeno 39 morti e 73 feriti, di cui 24 gravi: è ancora provvisorio il bilancio del grave incidente ferroviario avvenuto nel pomeriggio del 18 gennaio ad Adamuz, nella provincia di Cordova, dove due treni ad alta velocità sono deragliati entrando in collisione. A c - facebook.com facebook
#NEWS - Si aggrava il bilancio dell'incidente ferroviario avvenuto ieri sera sulla linea dell’alta velocità #Madrid- #Andalusia. Sono almeno 39 le vittime accertate del deragliamento che, alle 19:39, ha coinvolto due treni all’altezza di #Adamuz, nella provincia x.com
