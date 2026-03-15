Una rete digitale collega decine di canali Telegram, blog e chat frequentati da militanti e simpatizzanti dell’area anarchica e antagonista. Questa rete non ha una struttura gerarchica né un leader riconoscibile, ma si configura come un sistema di connessioni tra vari attori. Tra questi, si identificano saldature con l’islamismo e reti estere che coinvolgono diversi soggetti.

Non è una struttura gerarchica. Non ha un leader riconoscibile. Ma esiste una rete digitale che collega decine di canali Telegram, blog e chat frequentati da militanti e simpatizzanti dell'area anarchica e antagonista. Un sistema di comunicazione fluido che negli ultimi anni ha sostituito volantini, centri sociali e riviste militanti con una infrastruttura informativa online capace di diffondere rapidamente contenuti, campagne e mobilitazioni. Il cuore del sistema è Telegram. La piattaforma di messaggistica, grazie alla possibilità di creare canali pubblici e gruppi numerosi, è diventata il principale spazio di circolazione delle informazioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ecco la mappa degli anarchici: le saldature con l'islamismo e le reti estere

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