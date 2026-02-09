Gli anarchici rivendicano gli attentati alle ferrovie di Bologna e Pesaro, avvenuti lo scorso sabato. La loro comunicazione arriva proprio a pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi invernali, che si terranno in Italia. I sabotaggi hanno causato disagi e preoccupazione tra i pendolari e le autorità, che ora cercano di capire chi ci sia dietro gli atti. La polizia è già al lavoro per approfondire le indagini e garantire la sicurezza durante l’evento sportivo.

La rivendicazione è arrivata a pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi invernali e riguarda i sabotaggi alle linee ferroviarie di Bologna e Pesaro, avvenuti nella giornata di sabato scorso. A firmare il documento sono stati movimenti anarchici, ora al centro dell’attenzione degli investigatori. Nel testo, attualmente al vaglio degli specialisti dell’ Antiterrorismo, si legge una dura critica ai pacchetti sicurezza, definiti strumenti di repressione sistematica e di soffocamento del dissenso. Secondo gli autori, le forme di protesta legali e dichiarate non sarebbero più efficaci nel contesto politico e sociale attuale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sabotaggio ai treni, arriva la rivendicazione degli anarchici: «Fuoco alle Olimpiadi e a chi le produce»

Questa mattina le forze dell’ordine hanno trovato un messaggio minaccioso online, rivendicato dagli anarchici.

Gli anarchici e i gruppi di dissenso di sinistra hanno colpito per la prima volta durante le Olimpiadi di Milano-Cortina.

