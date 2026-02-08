Binari sabotati a Bologna le analogie con i blitz degli anarchici francesi Caccia alle tracce sulla bomba inesplosa

Questa mattina a Bologna alcuni binari sono stati sabotati, con tracce che ricordano i blitz degli anarchici francesi. La polizia sta cercando di capire se si tratta di un gesto dimostrativo, senza intenzione di colpire il nodo di Firenze. Il Viminale ha già aumentato la sorveglianza in tutta Italia, preoccupato per possibili sviluppi. La bomba inesplosa trovata nelle vicinanze è ora sotto controllo, mentre le forze dell’ordine intensificano le indagini.

Ad impressionare sono le analogie. Al punto da far pensare alla stessa mano, oppure ad allievi che hanno imparato la lezione alla perfezione. Era il 26 luglio di due anni fa, le Olimpiadi di Parigi stavano per iniziare, quando una serie di incendi dolosi e attentati alle infrastrutture critiche di tre linee ferroviarie, compresa l'Alta velocità (Tgv), misero in ginocchio i trasporti francesi, con oltre 800mila passeggeri lasciati a piedi. Ieri, a Bologna come a Pesaro, il copione seguito è stato il medesimo, anche se le conseguenze sono state meno gravi. Ma non vuol dire che non fosse un effetto voluto.

