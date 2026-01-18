Inizia una settimana intensa per l’Eccellenza, con tre partite in otto giorni. Dopo la sfida di oggi, si disputerà l’infrasettimanale di mercoledì, con Zebre a San Giuliano e Real FQ atteso a Lucca. Domenica si concluderà con il derby Lucchese-Viareggio al Porta Elisa, un appuntamento atteso dai tifosi e importante per la classifica.

In Eccellenza inizia una nuova settimana da 3 gare in 8 giorni: dopo oggi si giocherà infatti anche mercoledì nel 2° turno infrasettimanale di questo intenso gennaio e poi domenica prossima dove spicca lo scontro diretto derbyssimo Lucchese-Viareggio al Porta Elisa. Ma partiamo intanto da oggi con la 21ª giornata (quarta di ritorno) che vedrà San Giuliano-Viareggio (terna designata con Giulio Bolognesi di Siena, Edoardo Bo di Livorno e Lorenzo La Macchia di Pontedera) e Lucchese-Real Forte Querceta (Alessio Mauro di Pistoia, Gianni Gambini di Pontedera ed Andrea Baldasseroni Pistoia). Mercoledì poi il Real FQ di Della Bona ospiterà la Massese al “Necchi-Balloni“ con fischio d’inizio alle 18. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza: poi mercoledì si torna in campo per l’infrasettimanale. Zebre a San Giuliano. Real FQ atteso a Lucca

Leggi anche: Eccellenza. Le zebre devono vincere. Real FQ contro l’ultima

Leggi anche: Eccellenza. Real FQ alla terza sconfitta di fila. Ribaltato il gol di Panicucci

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Grosseto Sport - Eccellenza- Belvedere-Lucchese: mercoledì 21 al "Carlo Zecchini" - facebook.com facebook