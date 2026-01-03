Calciomercato in Eccellenza | i bianconerazzurri come 2007 prendono pure David Cannarsa dalla Primavera del Livorno Real FQ dopo Maggi e Geraci c’è Arcidiacono

Nel calciomercato di Eccellenza, il Real Querceta si distingue con alcuni acquisti strategici, tra cui David Cannarsa dalla Primavera del Livorno, riproponendo un modello simile a quello del 2007. Dopo le ultime operazioni che hanno visto Maggi, Geraci e Arcidiacono entrare nel team, la società ha consolidato la rosa sotto la guida dell’amministratore delegato Alessandro Mussi e del direttore sportivo Gabriele Ulivi. Un mercato caratterizzato da scelte mirate e attenzione alle opportunità

È un mercato Real quello che in Eccellenza si è regalato il Forte Querceta sotto le feste. L’amministratore delegato Alessandro Mussi e il ds Gabriele Ulivi hanno “banchettato“ sul tavolo delle trattative. intervenendo con arguzia nel tentativo (riuscito) di rinforzare eccome la squadra bianconerazzurra in vista della seconda metà di stagione, con l’obiettivo di ottenere la salvezza senza passare dai playout. E la missione ora è più possibile poiché la rosa attuale convince. Attacco rivoluzionato. Maggi-Geraci è la nuova coppia offensiva costruita dal Real FQ (senza dimenticare le alternative Fantini e Panicucci). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

