Eccellenza martedì la finale di Coppa Italia Strano | Il Tolentino è carico per il K Sport

Si avvicina l’appuntamento della finale di Coppa Italia di Eccellenza per il Tolentino. Martedì alle 15 la formazione cremisi giocherà l’atto conclusivo della manifestazione allo stadio "Bianchelli" di Senigallia. Strano, con quale stato d’animo arriva il Tolentino all’appuntamento? "Ci arriviamo carichi, nell’ultimo mese – dice il leader difensivo cremisi – la squadra ha fatto un miglioramento significativo dal punto di vista psicologico e la tranquillità di classifica attuale ci permette di giocare la finale a mente libera. Inoltre il ritorno di Lovotti e il recupero di Capezzani ci hanno dato una grande mano nel ritrovare proprio quella serenità e qualità che contraddistingue la nostra filosofia di gioco". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

