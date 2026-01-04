Eccellenza martedì la finale di Coppa Italia Strano | Il Tolentino è carico per il K Sport
Martedì alle 15, il Tolentino si prepara a disputare la finale di Coppa Italia di Eccellenza allo stadio
Si avvicina l’appuntamento della finale di Coppa Italia di Eccellenza per il Tolentino. Martedì alle 15 la formazione cremisi giocherà l’atto conclusivo della manifestazione allo stadio "Bianchelli" di Senigallia. Strano, con quale stato d’animo arriva il Tolentino all’appuntamento? "Ci arriviamo carichi, nell’ultimo mese – dice il leader difensivo cremisi – la squadra ha fatto un miglioramento significativo dal punto di vista psicologico e la tranquillità di classifica attuale ci permette di giocare la finale a mente libera. Inoltre il ritorno di Lovotti e il recupero di Capezzani ci hanno dato una grande mano nel ritrovare proprio quella serenità e qualità che contraddistingue la nostra filosofia di gioco". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Coppa Italia Eccellenza. Corradini: "Tolentino, centrato storico traguardo. In finale con il K Sport, la squadra più attrezzata»
Leggi anche: Eccellenza. Tolentino e la punta Iori, si dividono le strade. Il 6 gennaio la finale di Coppa Italia con il K Sport
Martedì la finale di Coppa Italia Di fronte K Sport e Tolentino Tizi | Faremo una grande prova.
Coppa Italia Eccellenza: "La finale al Liberati è il top". Il 6 gennaio andrà in scena l'ultimo atto del torneo - Di fronte l’Atletico Bmg e la Narnese che si contenderanno il trofeo vinto nella ... corrieredellumbria.it
In attesa del campionato c’è la Coppa. Martedì la finalissima in Eccellenza - I campionati dilettantistici marchigiani riprenderanno solo nel prossimo fine settimana dopo la lunga sosta per le festività natalizie ... msn.com
Eccellenza, anticipi di Coppa: Santa Teresa e Atletico Uri ai quarti di finale - Nei due anticipi di Coppa Italia di Eccellenza, vincono Santa Teresa e l'Atletico Uri, ai rigori. unionesarda.it
Martedì si torna in campo per l'Epifania con la 18° Giornata del Campionato Eccellenza! - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.