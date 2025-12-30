Il Tolentino si appresta a disputare la finale di Coppa Italia di Eccellenza Marche, in programma martedì 6 gennaio a Senigallia. La squadra, guidata dal presidente Marco Romagnoli, affronta con determinazione il K Sport Montecchio Gallo, formazione ambiziosa e competitiva. Questa partita rappresenta un’importante occasione per il club di dimostrare il proprio valore e sperare in un risultato positivo.

"Contenti di poterci giocare le nostre chance contro una formazione molto ambiziosa". È carico Marco Romagnoli, presidente del Tolentino, in vista della finale di Coppa Italia di Eccellenza Marche in programma martedì 6 gennaio al "Bianchelli" di Senigallia, contro la forte formazione pesarese del K Sport Montecchio Gallo, partita con obiettivi ambiziosi. Il Tolentino ha comunicato anche le modalità di acquisto dei biglietti: Il costo unico sarà di 10 euro, con ingresso gratuito per i ragazzi under 15. I tagliandi potranno essere acquistati alla biglietteria dello stadio "Della Vittoria", venerdì e sabato dalle 15 alle 19. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. "Tolentino può fare il colpaccio nella finale di Coppa col K Sport»

