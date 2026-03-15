Castelnuovo torna in campo in casa contro il Cecina, una squadra considerata forte e ben strutturata. L’allenatore dei gialloblu sottolinea la difficoltà dell’avversario e invita la squadra a giocare con determinazione e concentrazione, mantenendo un approccio umile dopo la vittoria ottenuta nella partita precedente a Perignano. La sfida si preannuncia impegnativa per entrambe le formazioni.

"Il Cecina è una squadra tosta e ben organizzata – commenta l’allenatore gialloblu Oliviero Di Stefano –, ma noi dobbiamo affrontare la gara con determinazione e concentrazione, tenendo ancora un basso profilo, nonostante la bella vittoria di domenica scorsa a Perignano. Ovviamente siamo contenti dei tre punti conquistati, ma dobbiamo avere anche la consapevolezza che l’opera non è stata ancora completata e mancano ancora punti per la salvezza matematica". "In settimana la squadra si è allenata con il consueto impegno – continua Di Stefano – e, naturalmente, la vittoria di Perignano ha portato in tutti i ragazzi fiducia e autostima. Ci siamo allenati bene, ma dobbiamo continuare su questa strada. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza - Girone "A». Castelnuovo ci riprova in casa con il Cecina

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