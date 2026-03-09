FRATRES PERIGNANO 0 CASTELNUOVO 2 FRATRES PERIGNANO: Rizzato, Genovali, Magliocca, Sottile, Passerotti (1’ st Mearini), Vittorini, Meucci, Sottile (32’ st Giordani), Piccirilli, Remedi (40’ st Regoli), Kapidani(1’st Pagni). All.: Fanani. CASTELNUOVO: Biggeri, Quilici, Bartolomei (13’ st Ramacciotti), Cecilia (13’ st Fall), Leshi, Rossi, Casci, Cecchini, Nardi (35’ st Condè; 45’ st Caiaffa), El Hadoui, Micchi (20’ st Bigondi). All.: Di Stefano. Arbitro: Prodromos di Siena. Reti: 17’ pt El Hadoui, 51’ st Caiaffa. Note: al 23’pt espulso Piccirilli per fallo di reazione su Quilici. PERIGNANO - Il Castelnuovo espugna il "Matteoli" di Perignano con una condotta di gara attenta e sicura. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza - Girone "A". Un Castelnuovo corsaro

