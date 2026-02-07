Hojlund e Vergara da brividi | le parole che raccontano la compattezza del Napoli

Da spazionapoli.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli conquista una vittoria difficile a Genova, soffrendo fino all’ultimo minuto. La partita contro il Genoa si è conclusa con un successo all’ultimo respiro, grazie alla grinta dei giocatori di Antonio Conte. Nonostante le assenze e gli errori, la squadra ha dimostrato carattere e compattezza, portando a casa i tre punti in una gara piena di emozioni.

Il  Napoli soffre, sbaglia, si riprende e riesce a vincerla all’ultimo respiro. La partita giocata a Marassi contro il Genoa ha visto una prestazione di grande cuore da parte degli uomini di Antonio Conte, che hanno dovuto fare i conti con lo stop di McTominay, gli errori individuali di Buongiorno e l’espulsione nel finale di Juan Jesus. Al termine del match,  Rasmus Hojlund e Antonio Vergara hanno dato il proprio punto di vista sulla prestazione della squadra e sul momento vissuto. Vittoria preziosissima del Napoli a Genova: le dichiarazioni di Hojlund. Dopo la partita contro il Genoa,  Rasmus Hojlund è intervenuto ai microfoni di  DAZN commentando il successo al cardiopalma del Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

hojlund e vergara da brividi le parole che raccontano la compattezza del napoli

© Spazionapoli.it - Hojlund e Vergara da brividi: le parole che raccontano la compattezza del Napoli

Approfondimenti su Hojlund Vergara

Di Lorenzo da brividi su Hojlund: le parole in diretta fanno impazzire i tifosi

Nessuno in estate avrebbe creduto che l’attacco del Napoli contro la Juventus fosse Elmas-Hojlund-Vergara

Nell’ultima giornata di Serie A, il Napoli ha subito una sconfitta per 3-0 fuori casa contro la Juventus, un risultato che ha portato i partenopei al quarto posto in classifica, in parità di punti con la Roma.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Hojlund Vergara

Argomenti discussi: Ancora Vergara, Napoli riparte: Fiorentina ko 2-1; Focus Napoli – Chelsea. Vergara ed Hojlund non bastano: al Maradona il cielo è sempre più Blues. Azzurri fuori dalla Champions!; Napoli eliminato, Vergara e Hojlund non bastano: il Chelsea vince 3-2; Vergara ora è una realtà: il Napoli batte una buona Fiorentina, Conte riparte.

hojlund e vergara daGenoa-Napoli, le pagelle: Hojlund (7,5) fa doppietta, McTominay (7) che perla, Colombo (7) lotta, Buongiorno (4) un disastroIl Napoli la spunta allo scadere e vince 3-2 a Marassi contro il Genoa, trovando tre punti di vitale importanza per restare agganciati al Milan secondo ... msn.com

hojlund e vergara daGenoa-Napoli 2-3: Hojlund «Fortunato sul rigore? L'importante è aver vinto. Non molleremo di un millimetro»Ritorno ai tre punti fuori casa e modalità trasferta sbloccata per il Napoli, grazie al rocambolesco 3-2 inferto al Genoa in occasione dell’anticipo del sabato della ... ilmattino.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.