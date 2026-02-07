Hojlund e Vergara da brividi | le parole che raccontano la compattezza del Napoli

Il Napoli conquista una vittoria difficile a Genova, soffrendo fino all’ultimo minuto. La partita contro il Genoa si è conclusa con un successo all’ultimo respiro, grazie alla grinta dei giocatori di Antonio Conte. Nonostante le assenze e gli errori, la squadra ha dimostrato carattere e compattezza, portando a casa i tre punti in una gara piena di emozioni.

Il Napoli soffre, sbaglia, si riprende e riesce a vincerla all’ultimo respiro. La partita giocata a Marassi contro il Genoa ha visto una prestazione di grande cuore da parte degli uomini di Antonio Conte, che hanno dovuto fare i conti con lo stop di McTominay, gli errori individuali di Buongiorno e l’espulsione nel finale di Juan Jesus. Al termine del match, Rasmus Hojlund e Antonio Vergara hanno dato il proprio punto di vista sulla prestazione della squadra e sul momento vissuto. Vittoria preziosissima del Napoli a Genova: le dichiarazioni di Hojlund. Dopo la partita contro il Genoa, Rasmus Hojlund è intervenuto ai microfoni di DAZN commentando il successo al cardiopalma del Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Genoa-Napoli, le pagelle: Hojlund (7,5) fa doppietta, McTominay (7) che perla, Colombo (7) lotta, Buongiorno (4) un disastroIl Napoli la spunta allo scadere e vince 3-2 a Marassi contro il Genoa, trovando tre punti di vitale importanza per restare agganciati al Milan secondo ... msn.com

Genoa-Napoli 2-3: Hojlund «Fortunato sul rigore? L'importante è aver vinto. Non molleremo di un millimetro»Ritorno ai tre punti fuori casa e modalità trasferta sbloccata per il Napoli, grazie al rocambolesco 3-2 inferto al Genoa in occasione dell’anticipo del sabato della ... ilmattino.it

Il Napoli non vince da un mese in trasferta e per rompere la striscia negativa Antonio Conte si affida nuovamente a Vergara, il più in forma dei suoi Panchina per Giovane e Lukaku, confermato Hojlund al centro dell’attacco. GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcanda facebook

L'EDITORIALE - Antonio Petrazzuolo: "Napoli, brillano Vergara e Hojlund, luci nella tempesta a un passo dall'impresa stoica, non finisce qui!" ift.tt/w1PjFUQ x.com