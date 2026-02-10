La piccola Beatrice morta a due anni la mamma voleva l' affidamento delle figlie | L' udienza era prevista a marzo

Manuela A., la donna di Bordighera, è stata arrestata lunedì con l’accusa di omicidio preterintenzionale per la morte della piccola Beatrice, di soli due anni. La donna avrebbe dovuto affrontare un’udienza a marzo per discutere dell’affidamento delle sue figlie, ma ora il suo caso si complica ancora di più. La vicenda si sta svelando in modo drammatico, mentre la comunità attende notizie su cosa abbia portato a questa tragedia.

Manuela A., la donna di Bordighera arrestata lunedì per omicidio preterintenzionale dopo la morte della piccola Beatrice, due anni, a marzo avrebbe dovuto comparire davanti al giudice di Imperia per ottenere l'affidamento e il mantenimento delle tre figlie. Oltre alla piccola Beatrice, morta in circostanze da chiarire, la donna ha infatti altre due bambine, di 10 e 9 anni. La versione della donna Difesa dagli avvocati Laura Corbetta e Bruno Di Giovanni, la donna - nel lungo interrogatorio di lunedì - ha riferito ai carabinieri che la piccola era caduta dalle scale nei giorni scorsi ma che stava bene. 🔗 Leggi su Leggo.it

Un dramma scuote Bordighera, dove una bambina di due anni è stata trovata senza vita in casa.

Bimba morta, la madre arrestata voleva l' affidamento delle figlieA marzo avrebbe dovuto comparire davanti al giudice di Imperia per ottenere l'affidamento e il mantenimento delle tre figlie di 10, 9 e 2 anni M. A. (ANSA) ... ansa.it

