Oggi si gioca Salernitana-Cosenza, una sfida importante per la squadra granata, che necessita di una vittoria per migliorare la propria posizione in classifica. La Salernitana, attualmente a -7 dalla coppia di testa e superata anche dalla Casertana, cerca punti fondamentali in un match che potrebbe influenzare il proseguo del campionato. Ecco le probabili formazioni e le analisi per questa partita.

La Salernitana è precipitata a -7 dal tandem di testa, formato da Benevento e Catania. L'ha scavalcato di un punto anche la Casertana, che ha imposto il pareggio proprio al Benevento nel turno domenicale. Stasera, nel posticipo su Rai Sport (ore 20.30), la squadra granata deve battere il Cosenza. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: E' il giorno di Salernitana-Foggia: le probabili formazioni

Leggi anche: E' il giorno di Salernitana-Potenza: le scelte di Raffaele e le probabili formazioni

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

E' il giorno di Salernitana-Cosenza, granata obbligati a vincere: le probabili formazioni; Salernitana-Cosenza, una lunga storia di rivalità; Salernitana-Cosenza, Raffaele recupera Longobardi e ripensa alla difesa a tre; Salernitana-Cosenza: alle 18 il via prevendita.

Verso Salernitana-Cosenza, i convocati granata - Cinque gli assenti per la squadra campana: Golemic e Arena per squalifica, Inglese e Cabianca per infortunio, Varone per scelta tecnica ... tifocosenza.it