Enrico Ruggeri | La musica italiana è viva e vegeta abbiamo grandi personalità

Enrico Ruggeri, noto cantautore italiano, afferma che la musica italiana è ancora viva e ricca di personalità. In occasione della ripubblicazione del suo album del 2003, «Gli occhi del musicista», Ruggeri condivide il suo punto di vista sul presente musicale del nostro paese, sottolineando l’importanza delle nuove generazioni di artisti e della qualità che caratterizza la scena musicale italiana.

«Gli occhi del musicista» disco e trasmissione su Rai2. L’album è tra quelli di Enrico Ruggeri che potremmo definire «più cantautorali». Uscito nel 2003, viene ora ristampato in doppio vinile cristallo (Nar Internationaldistr. Warner Music ItalyAda Music Italy). Molto adatto al supporto analogico, muove tra esplorazioni folk e arrangiamenti ricercati. Le canzoni hanno tutte una straordinaria profondità emotiva. Il racconto è popolato di personaggi e sentimenti sospesi tra realtà e introspezione. «Venivamo da un tour acustico; per la prima volta avevamo usato la fisarmonica, la tromba», racconta Ruggeri. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

