duo liebe il romanticismo dei grandi autori

Il duo Liebe, composto da Iacopo Luciani al violoncello e Beatrice Muntoni al pianoforte, sarà protagonista del prossimo concerto nell’ambito della rassegna musicale

EMPOLI Iacopo Luciani al violoncello e Beatrice Muntoni al pianoforte, alias il Duo Liebe, sono i protagonisti del nuovo appuntamento con la rassegna musicale "Domeniche in salotto – Aperitivi in concerto", organizzata dall’associazione culturale Il Contrappunto. Un altro pomeriggio, quello odierno a partire dalle 16.30 al Teatro Il Momento di Empoli, con la grande musica da camera attraverso l’esecuzione di un programma che regalerà al pubblico due capolavori del repertorio romantico: la Sonata numero 3 in la maggiore di Ludwig van Beethoven e la Sonata in mi minore di Johannes Brahms. Composta tra il 1807 e il 1808, la prima segna un momento fondamentale nella produzione cameristica di Beethoven. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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