Ferrara | Duo Bagnati Brothers omaggia il Romanticismo russo e tedesco in concerto al Ridotto

Il Duo Bagnati Brothers si esibisce a Ferrara per rendere omaggio al Romanticismo russo e tedesco, portando sul palco melodie intense e coinvolgenti. La serata si svolge al Ridotto, dove i musicisti propongono brani di Chopin e Tchaikovsky, attirando appassionati di musica classica. La città si anima con le note di un repertorio che ha segnato un’epoca, attirando un pubblico di tutte le età.

Duo Bagnati Brothers: Ferrara in concerto con il Romanticismo russo e tedesco. Ferrara si prepara ad accogliere un evento musicale di rilievo. Oggi, 15 febbraio 2026, al Ridotto del Teatro Comunale, i fratelli Gabriele e Lorenzo Bagnati, il Duo Bagnati Brothers, offriranno un concerto che esplora il repertorio russo e del Romanticismo tedesco. L'appuntamento, parte del Piano Duo Festival promosso dal Conservatorio Frescobaldi per Ferrara Musica, mira a valorizzare il talento di giovani interpreti e a offrire al pubblico un'esperienza di ascolto di alta qualità. Un festival in crescita: il Piano Duo Festival e la musica da camera a Ferrara.