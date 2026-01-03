Nuovi giochi per la scuola dell' infanzia di Fossacesia Marina | erano stati danneggiati dal maltempo dell' estate scorsa

Sono stati installati nuovi giochi nel giardino della scuola dell’infanzia di Fossacesia Marina, sostituendo le attrezzature danneggiate dal maltempo dell’estate scorsa. L’amministrazione comunale ha avviato il progetto per garantire un ambiente sicuro e adeguato ai bambini, ripristinando le aree dedicate al gioco e al divertimento. Questa iniziativa mira a valorizzare gli spazi educativi e a promuovere il benessere dei piccoli utenti.

Nuovi giochi in arrivo nel giardino della scuola dell'infanzia sul lungomare di Fossacesia Marina. L'amministrazione comunale ha infatti avviato l'acquisto delle nuove attrezzature ludiche, che andranno a sostituire quelle danneggiate dall'evento calamitoso del 3 agosto scorso, non più.

