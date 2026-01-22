La variante di Casalpusterlengo potrebbe essere aperta parzialmente prima dell’estate, segnando un passo importante per il miglioramento della viabilità locale. La prevista apertura anticipata rappresenta un intervento significativo per la mobilità della zona, contribuendo a ridurre i tempi di percorrenza e migliorare la circolazione. L’intervento, ancora in fase di definizione, si inserisce nel più ampio progetto di sviluppo infrastrutturale dell’area.

Casalpusterlengo (Lodi), 22 gennaio 2026 – Parte della variante di Casalpusterlengo potrebbe aprire prima dell’estate. È questo il segnale incoraggiante emerso questa mattina 22 gennaio 2026 a Roma, durante l’incontro, nella sede di Anas, tra il sindaco Elia Delmiglio e i vertici della società, compreso l’amministratore delegato. Dal confronto è arrivato un cauto ma concreto ottimismo sulla possibilità di rendere percorribile, già nei prossimi mesi, i l tratto compreso tra la strada provinciale Mantovana 234 e l’innesto sulla via Emilia, in zona Mondial. " Un’apertura parziale, ma strategica, che segnerebbe un passo decisivo per la viabilità cittadina" auspica il sindaco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Variante di Casaalpusterlengo, possibile apertura parziale prima dell’estate: “Passo decisivo per viabilità”

