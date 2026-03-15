Nella serata di ieri, nella zona delle Ceramiche emiliane, si sono verificati due incidenti stradali che hanno coinvolto due motociclisti. Entrambi sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dai servizi di emergenza presenti sul posto. Le forze dell’ordine stanno ora accertando le dinamiche di quanto accaduto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le responsabilità.

Due incidenti stradali hanno scosso la zona delle Ceramiche emiliane nella serata di ieri, coinvolgendo due motociclisti. Il primo scontro si è verificato a Chiozza di Scandiano verso le 21:00, mentre il secondo ha colpito Villalunga di Casalgrande intorno alle 22:00. Entrambi i conducenti sono stati ricoverati in ospedali diversi con traumi ortopedici di diversa gravità. L’evento più grave ha interessato un giovane ventenne in via Brolo Sotto, sull’ex Statale 467. Il conducente della moto ha riportato lesioni serie ma non vitali, venendo trasportato all’ospedale di Baggiovara. L’intervento dei soccorsi è stato massiccio, con l’attivazione dell’elisoccorso di Bologna e delle ambulanze locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Due incidenti: due motociclisti feriti nelle Ceramiche

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