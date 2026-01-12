Salerno due incidenti sulla Tangenziale | motociclisti in ospedale e traffico paralizzato

Nella mattinata di oggi, sulla Tangenziale di Salerno si sono verificati due incidenti che hanno coinvolto motociclisti, entrambi trasportati in ospedale. Le collisioni hanno causato un prolungato blocco del traffico in direzione sud, con conseguente paralisi della circolazione. L’intervento delle forze dell’ordine è in corso per gestire la situazione e ripristinare la viabilità.

Mattinata difficile per la circolazione sulla Tangenziale di Salerno, dove il traffico è rimasto a lungo bloccato in direzione sud a causa di due distinti incidenti stradali.La dinamicaIl primo sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo di Pastena e ha coinvolto un'autovettura e una.

