Due giovani atlete palermitane brillano agli Europei di danze latino americane

Due giovani atlete di Palermo si sono distinte agli Europei di danze latino americane, ottenendo risultati di rilievo nella competizione. Le atlete hanno partecipato alla gara rappresentando la città e hanno contribuito a far salire il nome di Palermo nel panorama della danza sportiva internazionale. La loro prestazione ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e dei fan della disciplina.

Due giovani atlete palermitane portano in alto il nome della città nel panorama internazionale della danza sportiva. Arrivano infatti importanti risultati dai Campionati Europei 2026 per le ballerine dell’associazione sportiva TouchTheTop Evolution, con sede a Palermo in via Giuseppe Crispi 50, nella zona Noce, guidata dal maestro e giudice internazionale Tony Ingraiti. Grande soddisfazione per la giovanissima Chloé Cocuzza, appena 12 anni, che ha conquistato un prestigioso quarto posto europeo al termine di una competizione durissima. L’atleta palermitana ha affrontato circa cinque turni di gara contro avversarie di altissimo livello provenienti da tutta Europa, riuscendo ad arrivare fino alla finalissima. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Campionato italiano assoluto professionisti di danze latino americane: titolo alla coppia catanese-furceseLa coppia è tesserata per la scuola di ballo Blackpool Dancing Messina, che negli ultimi anni si è distinta per continuità di risultati e attività... Ginnastica Imperia: Giovani atlete brillano ai regionali, una stagione di successi e ritorno alla base.Una ventina di medaglie conquistate in un solo mese di gare ha illuminato la stagione agonistica della Ginnastica Imperia, segnando un avvio di 2026... Aggiornamenti e notizie su Due giovani atlete palermitane brillano... Discussioni sull' argomento Pesi: agli Europei paralimpici grande Sicilia, oro per il palermitano Gabriele Di Cristina e bronzo per l'etneo Nicolò Agrò; Twirling, la Venus riparte: nuova stagione tra sogni europei e sfide regionali; Arti marziali: dieci siciliani in azzurro agli Europei di ju jitsu; NUOVO AD MPS | Le carte in regola di Palermo con i requisiti europei. Militanti nazionalisti da diversi Paesi Europei si sono riuniti a Roma in un convegno organizzato da Forza Nuova dal titolo "Europe rise again. No war for Israel" (L'Europa risorge. No alla guerra per Israele). L'incontro si è svolto all'Hotel Cristoforo Colombo in z facebook per docenti e studenti italianisti europei di diverse Università europee con l'organizzazione di quella di Torino,del Piemonte Orientale e di Bochum.Diedi il mio umilissimo contributo all'organizzazione dell'evento ed alla redazione del testo curato da più autori. x.com