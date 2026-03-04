Campionato italiano assoluto professionisti di danze latino americane | titolo alla coppia catanese-furcese

La scorsa settimana a Riccione si è svolto il Campionato Italiano Assoluto Professionisti di Danze Latino Americane. La competizione ha visto affrontarsi diverse coppie provenienti da varie regioni italiane, con un giudizio finale che ha premiato una coppia proveniente da Catania e Furci. La gara ha coinvolto numerosi atleti e ha attirato l’attenzione di appassionati e professionisti del settore.

La coppia è tesserata per la scuola di ballo Blackpool Dancing Messina, che negli ultimi anni si è distinta per continuità di risultati e attività nel settore delle danze sportive La scorsa settimana, a Riccione, si è svolto il Campionato Italiano Assoluto Professionisti di Danze Latino Americane. Il titolo è stato conquistato da una coppia composta da un ballerino originario di Catania, Vincenzo Termini, e una ballerina di Furci Siculo, Sharon Arena, attualmente tra i principali rappresentanti della disciplina a livello nazionale. Il risultato segna un importante traguardo sportivo, con la città di Catania presente sul gradino più alto del podio italiano nella categoria professionisti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Campionato Italiano Assoluto Boulder 2026, il 7 e 8 marzo live su Climbing TVA Bressanone sfida tricolore il 7 e 8 marzo: qualifiche sabato, semifinali e finali domenica in diretta streaming.

Assegnato a Rimini il campionato italiano assoluto di maratona, è la prima volta nella storia della cittàIl consiglio federale della Fidal ha assegnato a Rimini i campionati italiani assoluti 2026 in occasione della undicesima edizione della Rimini...

2025 WDSF World Championship Adult Latin | Final

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Campionato italiano

Temi più discussi: Carrara capitale della pasticceria: al via il concorso per la miglior Colomba d’Italia 2026; CIAR Junior 2026: ecco i sei piloti ACI Team Italia e il premio ERC; Aprono le iscrizioni per il 49° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio.

Il Campionato Italiano Assoluto Rally 2026 ai nastri di partenzaIl Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2026 è pronto a partire con il Rally del Ciocco dal 26 al 29 marzo. rally.it

Valli Veronesi, primo podio assoluto nel Ciar per il trentino DapràAcuto per Roberto Daprà terzo assoluto al 43° Due Valli, primo podio nel Campionato italiano assoluto Rally (Ciar), risultato che coincide anche con i primati nel Campionato italiano Rally Promozione ... rainews.it

NEWS - Torna il campionato italiano d'inverno XCO: si disputerà al Verona MTB International. Ecco i dettagli e il programma facebook