Perché il grattacielo è rimasto vuoto, i residenti e i lavoratori hanno deciso di scendere in piazza. La nebbia mattutina ha nascosto le torri silenziose, simbolo di una recente operazione di sgombero. La mattina di ieri, un corteo si è snodato nel parco vicino, attirando numerosi cittadini arrabbiati e disturbati dal silenzio delle torri ormai deserte. Sul luogo erano presenti numerosi agenti di polizia, carabinieri e vigili del fuoco, pronti a controllare la situazione.

Il silenzio dopo lo sgombero. La nebbia, ieri mattina, ha avvolto le torri vuote. Anche ieri imponente lo schieramento di forze dell’ordine, con polizia, carabinieri, polizia municipale ‘Terre Estensi’, vigili del fuoco. Tutti a disposizione per le persone che dovevano recuperare le ultime cose negli appartamenti. L’accesso al Parco Coletta era chiuso come avvenuto giovedì. Anche i passaggi per l’area del grattacielo solo per i residenti o per chi era autorizzato. Dopo il trasloco collettivo, pochissimi sono tornati alle torri A e C. Una famiglia carica alcune valigie, borse, arredi e materassi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grattacielo vuoto. Scatta la protesta. Corteo nel parco

In risposta alle denunce e alle sanzioni nei confronti dei manifestanti del 3 ottobre, è stata organizzata una mobilitazione regionale.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

La scalata del grattacielo a mani nude: Honnold in vetta al Taipei 101 alto 508 metriAl termine della sua grande impresa Alex Honnold non ha resistito all’impulso di dare, a suo modo, qualche consiglio di vita. «Il tempo è limitato — ha spiegato — e le persone dovrebbero utilizzarlo ... corriere.it

Torre del Greco, minaccia di lanciarsi nel vuoto: poliziotti eroi gli salvano la vita facebook