La Dc a pezzi nasce Forza Palermo | aderiscono l' ex assessore Mineo e i consiglieri Puma e Di Maggio

È nata ufficialmente Forza Palermo, una nuova formazione politica nel panorama locale. Tra i membri fondatori figurano l’ex assessore Mineo e i consiglieri Puma e Di Maggio, tutti con un passato in Forza Italia e successivamente nella Democrazia Cristiana. Questa evoluzione evidenzia i cambiamenti nel centrodestra palermitano, segnando un nuovo capitolo nel contesto politico della città.

Continuano i movimenti dopo l'inchiesta giudiziaria che coinvolge Cuffaro. Il nuovo gruppo di centrodestra vede tra i principali esponenti ex azzurri che, dopo diversi cambi di maglia, si erano ritrovati con lo scudocrociato Rispolverando un nome di berlusconiana memoria, il centrodestra vede la nascita di Forza Palermo. E tra i principali esponenti ci sono due consiglieri comunali e un ex assessore che dopo un lungo passato in Forza Italia - dopo una serie di cambi di maglia - si erano ritrovati nella Dc che continua a perdere pezzi dopo l'inchiesta che ha portato all'arresto di Totò Cuffaro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Bonanno e Raja a un passo dall'addio alla Dc: i due consiglieri verso Fratelli d'Italia in quota Scarpinato; Palermo, la Dc perde pezzi: Bonanno e Raja salutano.

