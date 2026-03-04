Due consiglieri comunali aderiscono ad Azione

Due consiglieri comunali di Santa Maria Capua Vetere, Giuseppe Di Monaco e Giuseppe Napolitano, hanno deciso di aderire ad Azione. Con questa scelta, formano un nuovo gruppo consiliare all’interno del consiglio comunale, chiamato “Santa Maria Capua Vetere in Azione”. La loro adesione è stata ufficializzata e rappresenta un cambiamento nell’assetto politico dell’assemblea municipale.

Costituito il gruppo consiliare in Assise. Il segretario regionale Bosco: "Questo è soltanto l'inizio di un percorso che registrerà l'ingresso di nuovi amministratori" I consiglieri comunali di Santa Maria Capua Vetere Giuseppe Di Monaco e Giuseppe Napolitano aderiscono ufficialmente ad Azione e costituiscono il gruppo consiliare in Assise col nome "Santa Maria Capua Vetere in Azione". Così il segretario regionale del partito di Calenda, Luigi Bosco: "Questo è soltanto l'inizio di un percorso che registrerà l'ingresso di nuovi amministratori nella compagine di partito in provincia di Caserta". Giuseppe Di Monaco si era avvicinato a Bosco già da qualche mese ed è stato candidato alle ultime Provinciali nella lista "Liberi e Democratici", ispirata proprio da Bosco e dal consigliere regionale Giovanni Iovino.