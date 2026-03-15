Druzhba | l’oleodotto dell’amicizia è oggi sinonimo di discordia

L’oleodotto Druzhba, noto come l’oleodotto dell’amicizia, è al centro di tensioni tra le autorità ucraine e le compagnie coinvolte. Le autorità ucraine sostengono che l’oleodotto abbia subito interruzioni e manomissioni, mentre le compagnie responsabili affermano che i flussi di petrolio sono stati rallentati a causa di problemi tecnici. La situazione ha generato una serie di accuse pubbliche tra le parti coinvolte.

Visegrad e oltre L'intreccio politico attorno all'oleodotto Druzhba, tra elezioni ungheresi, politica europea ed aiuti economici Visegrad e oltre L'intreccio politico attorno all'oleodotto Druzhba, tra elezioni ungheresi, politica europea ed aiuti economici La vicenda dell’oleodotto Druzhba va avanti tra polemiche e accuse. Le autorità ucraine affermano che la conduttura è stata danneggiata da un attacco russo avvenuto a fine gennaio, nella parte occidentale del paese, Slovacchia e Ungheria sono di un altro parere. I loro governi negano che la struttura sia stata colpita dalle forze armate russe e accusano Kiev di non voler ripristinare il servizio per una decisione politica e di trattenere volutamente le forniture. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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