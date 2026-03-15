Drone colpisce base italiana in Kuwait | distrutto un velivolo Portolano | Era indispensabile per le nostre operazioni

Un drone ha colpito una base italiana in Kuwait, provocando la distruzione di un velivolo. Il ministro della Difesa e il capo di Stato Maggiore hanno confermato l’incidente, precisando che non ci sono feriti tra il personale presente. La base è stata colpita senza altri danni significativi, mentre le autorità hanno dichiarato che il velivolo era essenziale per le operazioni in corso.

Attacchi sulla base italiana in Kuwait. Anche domenica mattina la struttura dove si trovano militari protetti nei bunker è stata presa di mira con droni iraniani. «Questa mattina conferma il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano - la base di Ali Al Salem, in Kuwait, che ospita capacità e personale americano e italiano, è stata oggetto di un attacco con drone che ha colpito uno shelter, all’interno del quale era ricoverato un velivolo a pilotaggio remoto della Task Force Air italiana, andato distrutto. Ho immediatamente sentito il Colonnello Mangini per sincerarmi delle condizioni del personale italiano presente nella base. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Drone colpisce base italiana in Kuwait: distrutto un velivolo. Portolano: «Era indispensabile per le nostre operazioni» Articoli correlati Leggi anche: Drone colpisce la base italiana in Kuwait: distrutto un nostro velivolo. Portolano: «Era indispensabile per le nostre operazioni» Drone attacca la base italiana in Kuwait: "Distrutto un velivolo". Illesi i militariAttacco con drone alla base di Ali Al Salem in Kuwait, dove è di stanza personale italiano. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Drone colpisce Temi più discussi: Iraq, colpita una base italiana ad Erbil: cosa è successo; Drone colpisce base italiana a Erbil, cos'è successo: Meloni: Vicinanza ai nostri militari, rimasti illesi; Drone colpisce base italiana a Erbil in Iraq, per Crosetto non è stato un incidente: Attacco deliberato; Drone colpisce la base italiana di Erbil: nessun ferito. Attacco con drone alla base italiana di Ali al Salem in Kuwait: distrutto un nostro velivolo all'interno di un capannoneAttacco con drone alla base italiana di Ali Al Salem, in Kuwait. L'area ospita mezzi e militari americani e italiani ed è stata attaccata con un drone che ha colpito ... ilmessaggero.it Kuwait, drone attacca la base italiana: Distrutto un velivolo, illesi i militariAttacco con drone alla base di Ali Al Salem in Kuwait, dove è di stanza personale italiano. Questa mattina la base di Ali Al Salem, ... iltempo.it Sky tg24. . Un drone colpisce la sede dell'ambasciata statunitense a Baghdad: fumo nero sull'edificio nel cuore della capitale irachena facebook #Tg2000 - #Iran colpisce con un drone la base italiana a Erbil. Nessun ferito #12marzo #Tv2000 #Erbil #EsercitoItaliano #Kurdistan #AttaccoDroni #Difesa @tg2000it x.com