Drone contro base italiana in Kuwait | distrutto un velivolo Il capo di Stato Maggiore Portolano | Era indispensabile per le nostre operazioni

Questa mattina, un drone ha colpito la base di Ali Al Salem in Kuwait, dove sono presenti militari e mezzi italiani e statunitensi. Il velivolo è stato distrutto durante l’attacco. Il Capo di Stato Maggiore ha dichiarato che l’uso del drone era ritenuto indispensabile per le operazioni militari in corso. La notizia ha suscitato attenzione sulla sicurezza della base.

Un attacco con un drone ha colpito questa mattina la base di Ali Al Salem, in Kuwait, che ospita mezzi e militari statunitensi e italiani. L’ordigno ha centrato un capannone all’interno della struttura, dove si trovava un velivolo a pilotaggio remoto della Task Force Air italiana, che è stato distrutto. Secondo quanto riferito dallo Stato Maggiore della Difesa, al momento dell’attacco tutto il personale era in condizioni di sicurezza e non si registrano feriti. Portolano: «Era indispensabile». Il velivolo colpito rappresentava un assetto ritenuto «indispensabile» per le attività operative e, come spiegato dal capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano, era rimasto schierato nella base «per garantire la continuità delle operazioni». 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Leggi anche: Drone colpisce base italiana in Kuwait: distrutto un velivolo. Portolano: «Era indispensabile per le nostre operazioni» Leggi anche: Drone colpisce la base italiana in Kuwait: distrutto un nostro velivolo. Portolano: «Era indispensabile per le nostre operazioni» Aggiornamenti e notizie su Stato Maggiore Portolano Temi più discussi: Iraq, colpita una base italiana ad Erbil: cosa è successo; Raid notturno | C’è stato un attacco contro la base militare italiana a Erbil, in Iraq; Drone su Erbil, Crosetto: Attacco deliberato. In questa base l’Italia addestra le forze curde; Base italiana attaccata a Erbil, il comandante: Militari nei bunker, danni ma nessun ferito?. Attacco con drone alla base italiana di Ali al Salem in Kuwait: distrutto un nostro velivolo all'interno di un capannoneAttacco con drone alla base italiana di Ali Al Salem, in Kuwait. L'area ospita mezzi e militari americani e italiani ed è stata attaccata con un drone che ha colpito ... ilmessaggero.it Un drone colpisce la base italiana in Kuwait, Portolano: Distrutto un velivolo indispensabile, nessun feritoIl personale è stato messo in sicurezza. Il capo di stato maggiore della Difesa sul mezzo distrutto: Era rimasto schierato al fine di garantire ... huffingtonpost.it Roma, firmato l’Accordo Quadro tra lo Stato Maggiore della #Difesa e l’Università @CampusBioMedico di Roma, dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano #Portolano e dal Magnifico Rettore dell’Ateneo, Professor Rocco Papalia. Un’inte x.com la Repubblica. . Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha tenuto “una riunione d’emergenza in videoconferenza con il capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano, il direttore nazionale degli armamenti, ammiraglio di squadra Giacinto Ot facebook