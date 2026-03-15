Drone colpisce la base italiana in Kuwait | distrutto un nostro velivolo Portolano | Era indispensabile per le nostre operazioni

Un drone ha colpito la base italiana in Kuwait, causando la distruzione di un velivolo. Il ministro della Difesa e il capo di Stato Maggiore hanno confermato l’accaduto, precisando che nessuno è rimasto ferito. Il velivolo era considerato essenziale per le operazioni italiane nella regione. L’attacco si è verificato senza segnalare altri danni o incidenti alle persone presenti.

Attacchi sulla base italiana in Kuwait. Anche domenica mattina la struttura dove si trovano militari protetti nei bunker è stata presa di mira con droni iraniani. «Questa mattina conferma il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano - la base di Ali Al Salem, in Kuwait, che ospita capacità e personale americano e italiano, è stata oggetto di un attacco con drone che ha colpito uno shelter, all’interno del quale era ricoverato un velivolo a pilotaggio remoto della Task Force Air italiana, andato distrutto. Ho immediatamente sentito il Colonnello Mangini per sincerarmi delle condizioni del personale italiano presente nella base. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Drone colpisce la base italiana in Kuwait: distrutto un nostro velivolo. Portolano: «Era indispensabile per le nostre operazioni» Articoli correlati Leggi anche: Drone colpisce base italiana a Erbil in Iraq, distrutto un mezzo militare: possibile incidente, nessun ferito Iran colpisce con un drone la base italiana a Erbil. Nessun feritoA Erbil, nel Kurdistan iracheno, è stata colpita da un drone iraniano una base italiana. Una raccolta di contenuti su Drone colpisce Temi più discussi: Iraq, colpita una base italiana ad Erbil: cosa è successo; Drone colpisce base italiana a Erbil, cos'è successo: Meloni: Vicinanza ai nostri militari, rimasti illesi; Drone colpisce la base italiana di Erbil: nessun ferito; Drone colpisce base italiana a Erbil in Iraq, per Crosetto non è stato un incidente: Attacco deliberato. Attacco con drone alla base italiana di Ali al Salem in Kuwait: distrutto un nostro velivolo all'interno di un capannoneAttacco con drone alla base italiana di Ali Al Salem, in Kuwait. L'area ospita mezzi e militari americani e italiani ed è stata attaccata con un drone che ha colpito ... ilmessaggero.it Attacco con un drone alla base italiana Ali al Salem in Kuwait: nessun ferito, distrutto un nostro velivoloLa conferma del ministro della Difesa Crosetto ... msn.com Sky tg24. . Un drone colpisce la sede dell'ambasciata statunitense a Baghdad: fumo nero sull'edificio nel cuore della capitale irachena facebook #Tg2000 - #Iran colpisce con un drone la base italiana a Erbil. Nessun ferito #12marzo #Tv2000 #Erbil #EsercitoItaliano #Kurdistan #AttaccoDroni #Difesa @tg2000it x.com