Una base militare italiana a Erbil, in Iraq, è stata colpita da un drone. Durante l’attacco, un mezzo militare presente sul sito è stato distrutto, ma non si registrano feriti tra il personale. Le autorità italiane stanno monitorando la situazione senza segnalare ulteriori danni o incidenti. La dinamica dell’attacco sembra essere un possibile incidente, secondo le prime ricostruzioni.

È stata colpita da un drone la base militare italiana di Erbil, in Iraq. L’allarme è scattato nella tarda serata di mercoledì 11 marzo, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha fatto sapere che non ci sono vittime o feriti tra il personale: “Stanno tutti bene”. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha condannato l’attacco e spiegato come si muoverà il Governo: prima si valuterà “bene quello che è accaduto, poi decideremo gli atti da compiere”. E in effetti, secondo le prime ricostruzioni, è escluso che si sia trattato di un missile: a centrare il mezzo militare sarebbe stato uno shaded, che avrebbe perso quota. Base italiana a Erbil... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Drone colpisce base italiana a Erbil in Iraq, distrutto un mezzo militare: possibile incidente, nessun ferito

Articoli correlati

Missile colpisce la base italiana a Erbil: nessun feritoUn missile ha colpito la base italiana di Erbil, nel Kurdistan iracheno, nel pieno dell’escalation tra Iran e Israele.

Missile iraniano colpisce la base italiana a Erbil: nessun feritoUn missile ha colpito la base italiana di Erbil, nel Kurdistan iracheno, nel pieno dell’escalation tra Iran e Israele.

Altri aggiornamenti su Drone colpisce

Temi più discussi: Missile contro la base italiana a Erbil, Crosetto: nessun ferito. Nuovi raid di Israele su Teheran - LIVE BLOG; Attacco all'Iran, drone colpisce base britannica a Cipro; Guerra in Iran colpisce l'Europa: droni contro base britannica a Cipro; Drone iraniano colpisce base militare britannica a Cipro. Rinviata riunione Consiglio Ue.

Iran, la guerra in diretta: drone colpisce la base italiana a Erbil, in Iraq, nessun ferito. Bombe su Teheran e Beirut, sale il prezzo del petrolioLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: drone colpisce la base militare italiana a Erbil, in Iraq, non si registrano feriti ... fanpage.it

Drone contro la base italiana a Erbil, Tajani: Attacco inaccettabile. Gli Usa mettono mano alle riserve di petrolioAttacchi su larga scala a Teheran, Trump: L'Iran sull'orlo della sconfitta. Il ministro degli Esteri italiano: Non sappiamo se l'attacco era diretto contro i nostri militari. Gli Usa preleveranno ... ilgiornale.it

Oggetto volante misterioso blocca l'aeroporto di #Berlino. Il drone fantasma colpisce ancora #germania #11marzo #iltempoquotidiano x.com

Usa e Israele si aspettano una escalation del conflitto con l'Iran (e alleati regionali) >> https://cityne.ws/8xKJn Nel video il momento in cui un drone Shahed colpisce il porto di Salalah in Oman facebook