Iran colpisce con un drone la base italiana a Erbil Nessun ferito

Un drone iraniano ha colpito una base italiana a Erbil, nel Kurdistan iracheno. La struttura e alcuni mezzi sono stati danneggiati durante l’attacco, ma non ci sono stati feriti tra le persone presenti. L’incidente si è verificato in un’area strategica della regione senza che si registrino vittime. La notizia è stata confermata dalle autorità coinvolte.

A Erbil, nel Kurdistan iracheno, è stata colpita da un drone iraniano una base italiana. Danneggiata la struttura e alcuni mezzi ma nessun ferito. Servizio di Alessio Orlandi TG2000.